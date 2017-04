Haute-Garonne : un appel lancé pour retrouver Sophie, 16 ans, disparue depuis une semaine

Sur son compte Facebook, la gendarmerie a publié une photo de la lycéenne disparue avec sa description physique : "Sophie a les cheveux de couleur brun foncé, longs, les yeux marrons et le visage allongé. Elle mesure 1,69 mètre et pèse entre 55 et 60 kg. Elle présente une cicatrice sous le menton, une sur le front, une au dessus du sourcil gauche et une au coin intérieur du sourcil droit".





La lycéenne n'a laissé aucun message à sa famille en quittant son domicile la semaine dernière. Depuis sa disparition, Sophie aurait été aperçue dans le quartier toulousain de la Reynerie et dans la commune voisine de Fenouillet. La piste de la fugue est privilégiée.





Pour tout renseignement, contactez la Gendarmerie d'Auterive au 05 61 50 94 00 ou le 17.