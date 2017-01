Haute-Garonne : un jeune homme poignarde l'ex de sa mère pour la défendre

Il était 18h30 samedi quand l’appel a été passé aux gendarmes. Au téléphone, une femme les avise que son ex-conjoint a pénétré de force dans son domicile de Mauvezin (Haute-Garonne) afin de voir les enfants.





Selon elle, l'homme était alors "ivre" et "violent". Il l’aurait notamment menacée à l’aide d’un "couteau" ou "d’un tournevis". Un de ses enfants âgé de 20 ans aurait alors saisi l’objet et aurait blessé au visage et au thorax l’ex-compagnon de sa mère.





Prise de panique et par crainte d’éventuelles représailles, la famille a ensuite quitté les lieux pour se réfugier chez un proche.