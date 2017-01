Haute-Garonne : un octogénaire soupçonné d’avoir tué une pensionnaire de sa maison de retraite

Contactée par notre rédaction, la mairie de Nailloux fait savoir quelle ne fera "aucune déclaration" au sujet de cet événement. Idem du côté de la maison de retraite L'Acacia : "Une enquête est en cours. Il n'y aura pas de commentaire", nous dit-on.





Créé en 1990, l'établissement L'Acacia est situé sur les coteaux du Lauragais. Il accueille des personnes âgées, valides et semi-valides, notamment atteintes de la maladie d'Alzheimer. "Cette maison de retraite, entièrement médicalisée, dont la qualité est contrôlée et certifiée, a pour ambition première d'être un lieu de vie. Elle peut accueillir jusqu'à 95 résidents", précise la direction sur son site Internet. On ignore combien de pensionnaires se trouvaient sur place au moment du drame.