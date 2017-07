Haute-Loire : une adolescente fugue au Chambon-sur-Lignon, la gendarmerie lance un appel à témoins

FRUITS FRANÇAIS





Jugeant que "les effets du slogan 'Cinq fruits et légumes par jour" ont diminué", le ministre de l’Agriculture, invité de LCI ce lundi matin, a rappelé le lancement imminent d’une campagne de communication sur le sujets. "Ce sont 280.000 euros qui ont été injectés pour faire la promotion des fruits issus de nos territoires. (…) Les arboriculteurs du sud de la France connaissent une situation difficile. Nous allons essayer, avec les grandes et moyennes surfaces, de mieux valoriser les produits français et que les consommateurs fassent plutôt ces choix."