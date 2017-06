Boulogne-Billancourt : quatre blessés dont un bébé dans un incendie, la piste criminelle envisagée

Il était 6h50 ce dimanche matin quand l'appel a été passé au 18 pour signaler un important incendie sur la commune de Boulogne-Billancourt. A leur arrivée sur place, 23, rue Yves Kermen, les sapeurs-pompiers constatent que trois appartements situés au cinquième étage d'un immeuble de huit étages sont en flammes.





"A notre arrivée, nous avons retrouvé enfermés dans la chambre d'un des appartements un couple et leur très jeune enfant. Sur le même palier, deux autres appartements ont été touchés. Un a été complètement détruit par les flammes et la porte d'un autre logement a été brûlée relate un porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris à LCI. Au total, il y a eu quatre blessés légers upar inhalation de fumée, , dont ce couple et leur bébé "