Homme abattu à Orly : tout a commencé lors d'un contrôle d'identité "qui a mal tourné" à Garges-lès-Gonesse

Selon des sources policières, cette agression est "en lien" avec l’attaque survenue un peu plus tard à Orly.





Lors d'un point presse réalisé avec le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, a donné plus de détails concernant le déroulé des événements : "Cet individu avait été remarqué à Vitry pour un car-jacking et l'irruption dans un bar, proférant des menaces pour ceux qui y étaient." "On peut relier son identité à un contrôle d'identité à 6h50 à Garges-lès-Gonesse, un contrôle qui a mal tourné", a-t-il ajouté.