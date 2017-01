Il braque une boulangerie, s’excuse… et repart les mains vides

Les vendeuses de la boulangerie "Au fournil de mon Père" d'Oloron, dans les Pyrénées-Atlantiques, ont vécu une matinée de samedi dont elles se souviendront. Alors qu’elles s’affairaient à servir les clients, un homme portant des lunettes de soleil et une valise à la main est entré dans la boutique avant d'en ressortir aussitôt. "Les salariées se sont dit qu’il s’était trompé", raconte la patronne. Oui mais seulement, quelques minutes plus tard, l’homme à la valise est de retour. "Il a posé la mallette un peu brutalement sur la caisse, il a sorti une arme et pointé la vendeuse en lui demandant la caisse".





Derrière le guichet, l’employée garde son calme et répond que la caisse n’est pas très remplie. "Il a été surpris, il a rangé l’arme, il s’est excusé et il est reparti", décrit la gérante sur France Bleu Béarn. Selon la vendeuse, l’arme du braqueur était en plastique. Entre 200 et 300 euros se trouvaient dans la caisse.





Un hélicoptère de la gendarmerie tentait de retrouver la piste de l’homme samedi. Il aurait une vingtaine d’années, la silhouette élancée, selon la boulangère, et était entièrement vêtu de noir.