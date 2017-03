Il cambriole une boutique et reste coincé dans la vitrine : les gendarmes diffusent son invraisemblable photo

Le voleur n’avait manifestement rien d’un spécialiste. La gendarmerie nationale a diffusé dimanche via son compte Twitter une invraisemblable photo, montrant un homme le corps pris en étau dans la vitre d’un magasin de Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques).





Comme l’avaient rapporté nos confrères de Sud-Ouest en fin de semaine, l’individu venait, dans la nuit de mercredi à jeudi, de cambrioler la boutique après avoir brisé la vitrine pour se faufiler à l’intérieur. Problème : au moment de ressortir, la brèche trop étroite l’a finalement empêché de s’échapper. Resté coincé, les gendarmes n’avaient alors plus qu’à le cueillir et - on les comprend - à immortaliser la scène.