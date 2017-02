Il est derrière de nombreux attentats perpétrés ou projetés en France : Rachid Kassim, l'homme qui n'a cessé de menacer la France

Son nom apparaît dans la plupart des récentes affaires de terrorisme en France. Rachid Kassim, qui, selon nos informations, aurait été tué mercredi dans la région de Mossoul en Irak, figurait tout en haut de la liste des djihadistes français les plus recherchés au monde. Et pour cause : c'est cet homme de 29 ans originaire de Roanne (Loire) qui, depuis la zone irako-syrienne qu'il a rejoint en 2012, a inspiré la quasi-totalité des attentats perpétrés ou projetés sur le territoire français.





Son omniprésence et son influence sur les chaines Telegram, le réseau social préféré des jeunes djihadistes en puissance, ont forcément interrogé. "Il y a six mois, c'était encore un inconnu", notait en septembre dernier une source proche de l’antiterrorisme, pour qui Kassim semblait être "en roue libre" et agir "hors de la ligne officielle de l'[organisation terroriste] Etat islamique". Mais Daech le "laisse faire car il a atteint une grosse notoriété et parce que beaucoup d'aspirants se tournent vers lui", soulignait encore cette source.