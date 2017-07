Il laisse un spacecake au travail pour faire une "blague", ses collègues font des malaises et portent plainte

Les faits, relayés par Sud-Ouest, remontent au mois de février, dans un magasin de bricolage de Biganos, sur le bassin d’Arcachon. Après avoir picoré un bout de chocolat laissé sur une table de la table de repos, trois employés se sont sentis mal tour à tour. Très vite, ils comprennent l’origine de leurs maux et font analyser une part du met au goût cacao. A leur grande stupéfaction, ils découvrent alors que le gâteau est truffé de cannabis, sans connaître l’identité du pâtissier, qui préfère se faire discret.





Finalement, deux victimes porteront plainte et l’enquête révèlera l’identité du fameux cuisinier amateur de 30 ans. Jugé en comparution immédiate à Bordeaux ce mardi 4 juillet, il finira par expliquer qu’il s’agissait d’une "blague" et qu’il ne s’est pas dénoncé plus tôt parce qu’il n’était "pas fier". "Je suis sincèrement désolé. Je n’ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit ", a-t-il notamment déclaré à la barre. Mais le mal est fait et la blague coûte cher. En plus d’une amende, l’homme, qui suit une consultation en addictologie, a été licencié pour faute grave.