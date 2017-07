"Il n'avait plus de croquettes": le berger allemand qui a tué sa maîtresse à Nevers était victime de mauvais traitements

HORREUR - On en sait un peu plus sur le fait-divers sordide qui s'est déroulé en fin de semaine dernière à Nevers. Un habitant de 79 ans avait retrouvé le cadavre de sa femme, gisant sur le canapé, dévoré par l'un de ses deux chiens. L'enquête révèle qu'elle le battait et l'affamait.