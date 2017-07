Ille-et-Vilaine : une ado de 14 ans fait une chute de six mètres... et s'en sort avec une fracture au poignet

Un énorme bruit et des cris. Mercredi 19 juillet, en fin d'après-midi, lorsque le gérant d'un magasin de cycles de Fougères (Ille-et-Vilaine) déboule dans son atelier, il découvre une jeune fille gisant sur le sol et pleurant de douleurs. Comme le rapporte Ouest France, l'adolescente de 14 ans, venait de traverser l'une des plaques transparentes du toit en plexiglas, conclusion d'une chute de six mètres.





"J’avais d’abord cru qu’un enfant avait fait tomber des vélos ou des motos et se retrouvait dessous. Lorsque j’ai vu la jeune fille par terre, au milieu des deux-roues mais sans avoir rien renversé, j’ai été interloqué. Puis j’ai compris : elle venait de tomber dans l’atelier en passant à travers l’une des plaques transparentes du toit", raconte-t-il dans le quotidien régional.