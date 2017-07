Etats-Unis : venus découvrir la vie dans un ranch, deux jeunes Français finissent en prison

"Les services du Homeland Security ont trouvé étrange que l’on reste deux mois au même endroit", explique Olivane à Ouest France. "Ils m’ont dit que je n’avais pas le droit de rentrer sur le territoire américain car, pour eux, j’allais y travailler de manière dissimulée." Ils vont être interrogés séparément pendant des heures. Le couple découvre alors, à sa grande surprise, que le woofing est interdit aux Etats-Unis. Olivane et Evan sont arrêtés, menottés et déshabillés. Ils vont être séparés et envoyés dans des prisons différentes. Les jeunes Bretons y resteront 12 heures, traités "comme des criminels", fouillés au corps et subissent même l’injection d’un produit dont on ne leur spécifie pas la nature.





Depuis le jeudi 28 juin, Olivane et Evan sont rentrés en France. "Nous avons vécu des heures d’angoisse absolue", explique la maman de ce dernier qui a contacté le ministère des Affaires étrangères sans avoir d’explication à cette situation. Car Olivane avait bien une convention signée entre son université et le ranch. Traumatisés, les deux étudiants veulent prendre quelques jours de repos. Mais ils ne désespèrent pas de trouver un autre endroit à l’étranger pour valider leurs diplômes. Ce ne sera pas aux Etats-Unis où ils ne peuvent plus mettre les pieds avec un visa touristique.