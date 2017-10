Incendie mortel de Mulhouse : le principal suspect mis en examen après avoir reconnu les faits

Dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie s'est déclaré dans un immeuble HLM de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, causant la mort d'un adulte et de quatre enfants. L'homme placé en garde à vue depuis lundi dans le cadre de l'enquête a reconnu les faits, indique l'AFP, de source proche de l'enquête. Il a ensuite été mis en examen pour "destruction par moyen dangereux" ayant entraîné la mort, des infirmités et des blessures, et incarcéré.





Interpellé quelques heures après les faits, l'homme de 28 ans résidait dans l'immeuble et était déjà connu de la justice pour des faits de dégradations par incendie, avait indiqué lundi le procureur de la République de Mulhouse, Dominique Alzeari. Selon le journal L'Alsace, le jeune homme aurait reconnu "avoir jeté un mégot de cigarette dans la cage d'escalier au niveau du sous-sol" de cet immeuble de 10 logements situé dans le quartier de Bourtzwiller, une zone de sécurité prioritaire au nord de Mulhouse.