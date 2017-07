Halte aux feux de forêt : mégot, barbecue, débroussaillage... les règles pour éviter l'incendie

Un mégot jeté dans la broussaille, un petit barbecue pour faire griller un poisson pêché dans la rivière, un feu de jardin qui s'emballe... et c'est l'incendie qui se propage dans la forêt. Ce genre de gestes apparemment anodins est à l'origine d'un feu qui a ravagé 800 hectares ce wek-end du 15 et 16 juillet 2017 à Saint-Cannat, dans les Bouches-du-Rhône, tandis que d'autres flammes, à l'origine encore méconnue, ont frappé d'autres départements du Sud-Est et en Haute-Corse, depuis le lundi 24 juillet. Dans ce cas, l'hypothèse du jet de mégot, jeté en bordure de route, est privilégiée par le parquet.