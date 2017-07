Incendies : 600 hectares brûlés dans le Luberon et les Alpes-Maritimes, 900 hectares en Corse

Des évacuations ont eu lieu ce lundi après-midi à Carros, une commune au nord-ouest de Nice où un feu de forêt et de broussailles s'est déclaré. Peu après 19H00, le feu qui a parcouru 70 hectares, était "en passe de ne plus progresser", selon la préfecture. Attisé par des vents forts, les flammes menacent des maisons, a indiqué la mairie de Carros. Selon Jean-Gabriel Delacroy, le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, un maison a brûlé. Plus de 270 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, ainsi que trois hélicoptères bombardiers d'eau et quatre Canadair, a indiqué le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS).