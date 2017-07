Incendies dans le Sud-Est : quatre pompiers blessés, les flammes fixées près de Nice, le Var toujours menacé

Des vents violents dans le sud-est ont provoqué de gros incendies, nécessitant des évacuations d'habitants, depuis le lundi 24 juillet. Tout d'abord, un incendie s'est déclaré en fin de matinée, dans le massif forestier entourant la commune de la Bastidonne, dans le Vaucluse. Le feu, qui s'est étendu aux communes de Mirabeau et de Pertuis, a déjà ravagé plus de 800 hectares. Plusieurs quartiers en périphérie du village de Mirabeau et un hameau voisin, soit une centaine d'habitations, ont dû être évacués, selon la préfecture. L'origine de l'incendie est toujours inconnue.





En tout, 500 sapeurs-pompiers du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, des Alpes de Haute-Provence et de l'Ardèche ont été mobilisés sur le sinistre ainsi que six Canadair et un Dash (avion bombardier d'eau). Quatre Canadair se sont ensuite dirigés vers d'autres départs de feux, notamment dans le Var et les Alpes-Maritimes. Deux Canadair restaient sur place jusqu'à la nuit tombée. D'importantes fumées étaient visibles des kilomètres à la ronde.