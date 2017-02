INFO LCI - Argenteuil : à 14 ans, il invente une agression par des policiers en s'inspirant de "l'affaire Théo"

C’est un bobard qui risque de lui coûter cher. Un garçon de 14 ans a inventé une agression qui aurait été commise par des policiers à Argenteuil (Val-d’Oise). Selon nos informations, vendredi soir, vers 19 heures, il se présente avec sa maman au commissariat, soutenant avoir été passé à tabac et roué de coups par trois policiers de la BAC d’Argenteuil, deux hommes et une femme, au cours d’un contrôle d’identité.





Avant de faire sa déposition, le jeune garçon fait un malaise et est envoyé à l’hôpital. Il revient samedi au commissariat et soutient le même scénario. Il indique même que les policiers ont fait usage de gaz lacrymogènes. Il présente par ailleurs un hématome à l’œil droit et des ecchymoses sur le corps, pour appuyer ses déclarations.