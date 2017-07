INFO LCI – Aubervilliers : trois personnes mises en examen après l'attaque d'un restaurant

FAITS DIVERS – Les trois individus interpellés et placés en garde à vue lundi matin dans le cadre de l’enquête sur l’incendie criminel du restaurant Transilvania à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ont été mis en examen pour dégradations par moyen dangereux en bande organisée et tentative de meurtre en bande organisée. Trois personnes avaient été grièvement blessées après qu’un commando avait aspergé le bar et des employées avec des bidons d’essence le 11 juin dernier.