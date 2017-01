INFO LCI - Incendie de Fontenay-sous-Bois : l'autopsie des enfants révèle des traces de coups antérieurs

Le garçonnet n’a tout d’abord pas pu "sauter seul", explique une source policière. Ensuite, l’incendie "n’était pas assez important pour contraindre les occupants du domicile à sauter", poursuit-elle. Surtout, les autopsies pratiquées sur les deux petites victimes révèlent des "lésions, au-delà de celles provoquées par la chute", indique une source judiciaire à LCI. "Les corps présentent des traces de coups portés avant la chute", précise-t-elle. Des examens anatomo-pathologiques sont en cours pour savoir si ces coups ont entraîné la mort des enfants.





Selon nos informations, la mère de famille avait eu par le passé des problèmes psychiatriques. "Les enquêteurs travaillent désormais sur un possible comportement délirant de la mère qui aurait tué ses deux enfants avant de les jeter et de se suicider", résume une source proche du dossier. Les examens et les auditions de la famille devraient venir éclairer ou non cette thèse.





Pour l’heure, le troisième enfant, une fillette âgée de 6 ans, présente dans l’appartement au moment du drame, n’a pas pu être entendue. En état de choc, elle est toujours hospitalisée, tout comme son père, absent lors des faits. L'enquête a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.