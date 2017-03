INFO LCI - Paris : les crimes et délits attribués aux bandes ont augmenté de 58% en quatre ans

Les policiers le concèdent : le phénomène a sa part d’irrationalité. "Ça peut partir en un rien de temps. Pour quelque chose de très futile. Mais il y a en substance la défense d’un territoire, et le sentiment d’appartenance à un groupe", poursuit-il. Un phénomène difficile à contenir dans la mesure où 73% des auteurs impliqués sont des mineurs. Un chiffre stable depuis 2014, mais qui révèle un fort renouvellement des membres. Un jeune reste deux ans, trois ans, maximum quatre, dans une bande. Avant de repartir vers une vie plus studieuse et rangée, ou de basculer vers une criminalité plus installée.