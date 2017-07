INFO TF1/LCI - 21 ans après le "Gang de Roubaix", le "Ch'ti d'Allah" Lionel Dumont refait parler de lui

Car le "ch’ti d’Allah", comme on le surnomme - il a été condamné en 2002 à 25 ans de prison pour une impressionnante série de braquages, en 1996, avec ses neuf complices islamistes radicaux - , semble avoir des relations sulfureuses. Lionel Dumont, un vétéran du djihadisme armé, est en effet un proche de Salah Ghemit et d’Akim Saouti, deux terroristes présumés qui ont fait la semaine dernière la "Une" des journaux.





Ghemit, un islamiste français de 42 ans qui a passé 13 ans en prison pour une série de braquages, de violences et pour une évasion, ainsi que Saouti, un Belge radicalisé de 40 ans, ont été incarcérés le week-end dernier dans le cadre d’une enquête franco-belge. Tous sont soupçonnés avec un troisième complice d’avoir préparé un attentat. En perquisitionnant un box situé à Anderlecht dans la nuit du 5 juillet dernier, la police avait découvert un arsenal impressionnant : 2 fusils mitrailleurs, 3 armes de poing, une quinzaine de chargeurs garnis, des gilets pare-balles, des gyrophares, des uniformes de policiers et de la sécurité civile belge, des uniformes de convoyeurs, des radios, des cagoules, etc.