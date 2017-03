INFO TF1/LCI Affaire Kim Kardashian : le cerveau présumé interpellé pour le "saucissonnage"d'un grand producteur français à Neuilly-sur-Seine

L’affaire remonte au 18 avril 2015. Ce soir-là, deux malfaiteurs cagoulés font irruption dans un hôtel particulier du très chic Neuilly-sur-Seine, au domicile d’un des plus grands producteurs du cinéma français. L’homme âgé alors de 85 ans et son épouse sont ligotés par les suspects, qui s’emparent de plusieurs objets et de cartes bancaires, sans pour autant réussir à ouvrir le coffre-fort des victimes. Alors qu’il prenait la fuite, l’un des braqueurs était frappé par la petite-fille du couple. Un coup porté au visage avec un téléphone portable qui laissera quelques traces de sang sur le boîtier…





Coup de chance pour les enquêteurs : l’ADN retrouvé est inscrit au fichier national. Mais le nom qui ressort dans la base de données est celui d’un certain Pascal Larbi… en fait une fausse identité, usurpée depuis des années par Ait-Khedache, qui se faisait ainsi passer pour un soi-disant cuisinier sans histoire.