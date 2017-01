INFO TF1/LCI - Affaire Kim Kardashian : plusieurs suspects reconnaissent leur participation au braquage

Murés dans le silence ou emmêlés dans des alibis confus, certains membres présumés de l’équipe ont fini par reconnaitre être derrière l’un des plus spectaculaires "saucissonnages" de ces vingt dernières années à Paris. La composition de l’équipe des agresseurs ne fait plus l’ombre d’un doute pour les policiers de la Brigade de répression du banditisme de la PJ parisienne.





Six hommes au total : cinq braqueurs (le plus jeune a 54 ans, le plus âgé a 72), qu’un 6e complice attendait non loin de l’hôtel de la starlette au volant d’une voiture cette nuit du 3 octobre 2016. L’entreprise est familiale : le chauffeur présumé du gang n’est autre que le fils d’un des braqueurs.