INFO TF1/LCI - Armes à feu dans la police : les tirs de sommation en très forte hausse, "réelle inquiétude" sur les tirs accidentels

C’est le point noir du document de l’IGPN. Le nombre de tirs effectués "par imprudence" avec des armes longues (fusils d’assaut G36, pistolet mitrailleur Beretta 12SD, etc… qui équipent les équipages de "primo-intervenants" depuis les attentats sanglants de 2015) est une "réelle inquiétude".





Depuis le 1er janvier, 19 tirs ont été recensés au total. 18 d’entre eux (soit 94,7%) étaient accidentels. Heureusement sans faire pour l’heure le moindre blessé. Les 'bœufs-carottes" pointent du doigt un "défaut de maîtrise d’armes plus complexes et encombrantes" : sélecteur mis en position "rafale", chargeur non retiré, culasse bloquée à cause d’un mauvais geste, etc.





"Une ou plusieurs erreurs, souvent cumulées dans les procédures de mise en sécurité, sont à l’origine des coups de feu, précise la note, qui évoque aussi "une méconnaissance bien plus étendue en matière de sécurité lors de la manipulation des armes". Le constat est sans appel : "Les agents sont mal à l’aise avec ces armes". L’IGPN milite dès lors pour des stages plus longs et plus fréquents afin de mieux former les policiers à ces nouveaux (et dangereux) outils. Ces tirs accidentels à répétition nécessitent "une exigence accrue et une vigilance à renforcer".