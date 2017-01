INFO TF1/LCI - Bobigny : un agent municipal soupçonné d'aider un dangereux braqueur dans sa cavale

Chargé de mission au sein des services techniques pour la municipalité UDI (Union des démocrates et indépendants) de Bobigny, Mehdi M. imaginait sans doute la police lancée à ses trousses depuis l’arrestation 3 jours plus tôt d’un de ses amis d’enfance : Jaroslaw Gruszka . Ce braqueur d’origine polonaise de 33 ans – il a grandi à Bobigny - était activement recherché depuis juillet dernier et sa condamnation à 8 ans de prison pour avoir participé à une spectaculaire série de braquages de centre-forts et de fourgons blindés en 2011. Lors d’une attaque à l’explosif à Orly (Val-de-Marne) le 21 septembre 2011, un convoyeur avait même été tué par les complices de Gruszka, qui s’était ensuite enfui avec plus de 8 millions d’euros.

Les policiers de l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) avaient découvert en perquisition chez le fugitif un pistolet automatique de calibre 9mm, un chargeur de calibre 7’65, près de 10 kilos de cannabis, 13.000 euros en liquide, une compteuse à billets ainsi que 7 téléphones portables.





Mais les enquêteurs n’ont pas attendu longtemps avant de s’intéresser à la piste municipale : au moment de son arrestation vendredi 20 janvier 2017 dans le XVIeme arrondissement de Paris, Gruszka conduisait une Renault Twingo appartenant… à la mairie de Bobigny. Le braqueur confiait péniblement lors de son interrogatoire qu’un ami d’enfance, employé à la mairie, lui prêtait le véhicule depuis quelques semaines.