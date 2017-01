INFO TF1/LCI - Braquage de Kim Kardashian : 15 suspects interpellés

Les interpellations, menées par la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la PJ parisienne, se sont déroulées à 6 heures ce matin en région parisienne et dans le Gard, sur commission rogatoire de deux juges d’instruction. Les braqueurs présumés, mais aussi des complices et des proches, figurent parmi les cibles arrêtées.

Les quinze suspects sont soupçonnés d’être derrière l’un des plus spectaculaires "saucissonnages" opérés ces dernières années. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, six voyous vêtus de vestes siglées "Police" avaient braqué le concierge du No adress, un luxueux et discret hôtel situé rue Tronchet, dans le VIIIème arrondissement de la capitale. Il avaient ensuite ligoté et menacé Kim Kardashian avec une arme à feu. La jeune femme dormait seule dans sa chambre à ce moment-là, en l’absence de son garde-du-corps.

Le gang était ensuite reparti à pieds et à vélo avec les bijoux de la starlette américaine, un butin estimé à environ 9 millions d’euros. Dans leur fuite, les voleurs avaient fait tomber dans une rue voisine une croix en platine, ornée de diamants, évaluée à 30.000 euros. Une erreur fatale, qui aura permis de considérablement accélérer l’enquête.