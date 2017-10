INFO TF1/LCI - Grand banditisme : des complices d’Antonio Ferrara à nouveau dans le viseur

Une partie de "la bande à Nino" refait parler d’elle. Selon nos informations, les frères Bouabbas, des complices d’Antonio Ferrara, surnommé "le roi de la belle" pour son évasion spectaculaire de la maison d’arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) en 2003, sont suspectés d’association de malfaiteurs en bande organisée pour, entre autres, un braquage dans un magasin commis à Paris au cours de l’été 2015.





Karim Bouabbas a été interpellé en début de semaine avec six autres individus par les policiers spécialisés du crime organisé, dont Faouzi H., dit "Le Blond" et Bachir A., eux aussi des proches d’Antonio Ferrara impliqués dans l’évasion de Fresnes. Le deuxième frère Bouabbas, Malek, est quant à lui recherché. Ce dernier avait en 2015 écrit un livre dans lequel il livrait son récit de l’une des évasions les plus spectaculaires de l’histoire de l’administration pénitentiaire.