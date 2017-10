INFO TF1 / LCI - Ils volent une hôtelière millionnaire en se faisant passer pour la Brigade financière

Le "casse" remonte au mois d’août dernier, à Montreuil, en banlieue parisienne. La gérante d’un hôtel reçoit sur son téléphone un appel important : à l’autre bout du fil, un soi-disant commissaire de police, membre de la prestigieuse Brigade financière de la PJ de Paris. L’homme lui annonce son arrivée dans 10 minutes pour un prétendu contrôle, à la suite de supposées malversations financières. Le mystérieux commissaire ordonne à l’hôtelière de ne surtout pas bouger, et de ne toucher à rien.





Le commissaire est en fait un voyou, Lasred L., qui est à 46 ans un vieux client du "vol par ruse", au casier judiciaire plus que fourni. Il a passé son coup de fil tranquillement assis dans sa voiture, garée tout près de l’hôtel. Dans les secondes qui suivent l’appel, lui et son complice, Robert B., 38 ans, observent une scène aussi surréaliste que cocasse : la gérante et son fils se dépêchent de cacher dans un grand sac plastique des dizaines de bijoux, de l’or et de l’argent dans le coffre de leur véhicule, garé dans une rue adjacente. Un butin qu’il ne fallait à l’évidence surtout pas montrer aux inspecteurs de la Financière…





Les faux policiers ne franchiront jamais la porte de l’hôtel. Ils forceront en revanche le coffre de la voiture des propriétaires des lieux, et repartiront avec leur butin qu’ils pensaient avoir caché à l’abri des regards : 1,5 million d’euros au total.