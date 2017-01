INFO TF1/LCI - Jawad le logeur "pète une durite" en prison et menace de "commettre l'irréparable"

Le 1er octobre dernier, depuis sa cellule du quartier d’isolement de la prison de Villepinte (Seine-Saint-Denis), "Jawad le logeur", écrit donc à Jean-Marc Herbaut, juge à la section antiterroriste de Paris. Dans ces trois pages manuscrites – et truffées de fautes d’orthographe, laissées ici sans correction – Bendaoud affirme d’entrée de jeu "péter un plomb" et ne cesse de clamer son innocence. "Vous êtes juge d’instruction, on aurait dis vous êtes scénariste (…) vous attendez quoi je pète une durite".

Le suspect revient en détails sur sa soirée du 13 novembre 2015 – "j’étais dans le salon avec mon père je mangais des lentilles au bœuf" - et sur les conditions dans lesquelles les tueurs des terrasses Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh sont arrivés chez lui, rue du Corbillon à Saint-Denis, dans la soirée du mardi 17 novembre 2015 avec Hasna Aït-Boulahcen, la cousine d’Abaaoud. "J’ai senti un truc louche mais jamais j’aurais pu imaginer une seule seconde que je venais de serrer la main et offert un toit du coca cherry, de l’oasis aux individus qui venait de commettre les pires attentats perpetré en France". Quelques heures plus tard, en plein assaut des hommes d’élite du RAID, Akrouh fera sauter son gilet explosif, tuant aussi sur le coup ses deux complices.

Un an plus tard, Jawad Bendaoud semble encore s’en mordre les doigts : "J’avais tout pour réussir j’ai passé mon code de la route en accéléré je l’ai obtenu sans problème (…) j’ai tout perdu".