INFO TF1/LCI - Paris : grâce à un tour de passe-passe, le voleur repart avec 5 millions d’euros de bijoux

Vers 10h30, vendredi 30 décembre, un client se présente à la porte de l’enseigne De Grisogono, située rue de la Boétie dans le VIIIe arrondissement de Paris. L’homme, qui a le visage découvert, a rendez-vous dans la luxueuse boutique avec un joaillier genevois à l’occasion d’un show-room privé.





Le prétendu client jette un œil à plusieurs bijoux et se dit intéressé par l’achat de deux diamants et deux bagues serties de diamants et de pierres précieuses. Mais plutôt que de sortir sa carte bancaire, il va, ni vu ni connu, discrètement intervertir les deux écrins et s’emparer des bijoux. Le prestidigitateur est malin, mais aussi franchement culoté : avant de s’enfuir, il a eu le temps de remplir les écrins de… vulgaires cailloux. La victime, qui n’y a vu que du feu, ne réalisera la supercherie que deux heures plus tard.





Le préjudice est colossal : un peu plus de 5 millions d’euros. L’héritier d’Arsène Lupin et son butin sont depuis toujours activement recherchés par la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la PJ parisienne.