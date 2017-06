Info TF1/LCI - Paris : la mafia des "petits voleurs du métro" arrêtée

PETITS SOLDATS - Ils étaient à la tête d’un des plus vastes et actifs réseaux de pickpockets du métro parisien. D’après nos informations, 17 hommes et femmes ont été interpellés lundi 19 juin 2017 par la Brigade de protection des mineurs (BPM) de la PJ parisienne, tous soupçonnés d’avoir transformé des dizaines de leurs propres enfants en "ouvriers du vol". Le montant du préjudice dépasse les 3 millions d’euros.