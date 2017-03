INFO TF1/LCI - Pompiers de Paris : deux militaires en garde à vue pour une série d’incendies

Alertés, les policiers vont rapidement repérer grâce aux caméras de vidéo-surveillance deux hommes qui déambulent non loin de là. Interpellés quelques minutes plus tard, les deux hommes sont ivres mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leurs surprises : il s’agit de deux soldats du feu, hors service ce soir-là et eux-mêmes membres de la caserne Boursault. La même caserne mobilisée pour éteindre les quatre incendies…





Après avoir passé de longues heures en cellule de dégrisement, les deux militaires pyromanes présumés sont toujours ce mercredi après-midi en garde-à-vue au commissariat du XVIIème arrondissement.