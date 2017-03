Enquête ouverte sur le transport de dangereux virus venus de Corée du sud

Les faits remontent à fin 2015. Mais ce n’est qu’un an plus tard que la justice française s’est saisie du dossier. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire le 19 décembre dernier à la suite du signalement par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de dysfonctionnements importants au sein du célèbre Institut Pasteur. Est notamment pointée du doigt l’arrivée en France, dans le plus grand secret, de trois tubes d’échantillons de Mers Coronavirus, un dangereux virus qui peut se révéler mortel, écrit mercredi Le Parisien.