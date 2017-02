Isère : deux fusils d’assaut volés à des militaires de l’opération Sentinelle qui mangeaient au McDo

C'est au cours de leur pause déjeuner, au McDonald's de la Verpillère (Isère), que le vol a eu lieu. Ce jeudi midi vers 14 heures, trois militaires se sont fait dérober deux fusils d'assaut Famas ainsi que des munitions qui se trouvaient dans leur véhicule stationné sur le parking du restaurant.





"Une des vitres du véhicule a été brisée par les malfaiteurs, qui seraient deux, et qui ont pris la fuite à bord d'un Berlingo utilitaire, indique une source proche du dossier à LCI. Ce véhicule, qui avait été volé, a été retrouvé un peu plus tard dans la journée à Villefontaine. Les voleurs se sont, eux, volatilisés avec les Famas et les munitions".