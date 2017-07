Isère : ouverture d'une information judiciaire après la noyade d'un adolescent handicapé au lac de Paladru

Le 13 juillet, un groupe de dix jeunes de l'Institut médico-éducatif (IME) Le Bouquet à Lyon était encadré par trois adultes et effectuait une sortie dans ce grand plan d'eau au pied des pré-Alpes, qui dispose de plusieurs plages surveillées.





Peu après midi, les pompiers étaient alertés sur la disparition de l'adolescent. Après une heure et demie de recherches effectuées par des plongeurs et sauveteurs aquatiques, le corps sans vie de la victime a été retrouvé par 8,5 mètres de fond, à une dizaine de mètres du rivage, selon les secours et les gendarmes.