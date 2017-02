Fusils d'assaut volés à des militaires en Isère : quatre personnes en garde à vue

L'affaire va vite. Jeudi dernier, deux militaires du 4e régiment de chasseurs de Gap, revenant d'une mission Sentinelle à Paris à bord d'un utilitaire banalisé conduit par un de leur camarade, s'étaient arrêtés pour déjeuner au McDonald's d'une zone commerciale de La Verpillière (Isère).





Après le repas, les militaires en tenue avaient constaté qu'une vitre de leur véhicule avait été cassée et que deux fusils Famas avaient disparu, ainsi qu'un chargeur de munitions de 9 mm et quelques effets personnels. Ils avaient immédiatement donné l'alerte et un important dispositif de gendarmes, mobilisant 250 hommes dont des unités spécialisées et des chiens, avait été déployé.