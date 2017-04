Isère : un couple ligoté, frappé et volé à son domicile, plusieurs individus recherchés

L'alerte a été donnée mercredi soir par les victimes. En appelant les gendarmes vers 23h30, un jeune couple a rapporté avoir subi des violences de la part de plusieurs individus qui se sont introduits à leur domicile de Pontcharra (Isère).





"Selon cette jeune femme et ce jeune homme, respectivement âgés de 18 et 19 ans, les agresseurs auraient coupé le courant du domicile. Alors que les occupants cherchaient à remettre l'électricité, entre 4 et 6 individus se sont introduits chez eux . Les agresseurs étaient alors tous gantés, cagoulés, vêtus de sombre et pour certains, munis d'armes de poing, rapporte une source proche de l'enquête à LCI jeudi. Le couple a été ligoté, le jeune homme frappé, et la jeune femme s'est fait voler ses bijoux. Les agresseurs ont ensuite visité le domicile, avant de quitter les lieux à bord du véhicule du couple."