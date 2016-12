Issy-les-Moulineaux : un adolescent soupçonné d’avoir tué son beau-père à coups de couteau

Il est soupçonné d’avoir tué son beau-père à coups de couteau. Un adolescent de 15 ans est en garde à vue depuis mercredi dans les locaux de la police judiciaire des Hauts-de-Seine tandis que sa mère a été hospitalisée en état de choc.





La victime, âgée de 42 ans, a été retrouvée mercredi matin dans un appartement d’Issy-les-Moulineaux, lardée de coups de couteau. L’homme a notamment été touché au niveau de l'artère fémorale et jugulaire. C’est l’auteur présumé des faits qui a lui-même appelé les secours. "Il vivait avec sa mère et son beau-père et entretenait avec celui-ci des relations très conflictuelles", explique le parquet de Nanterre à LCI.