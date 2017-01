"J'étais en peignoir, nue en dessous"… Kim Kardashian raconte son agression

"Ils m’ont attaché avec des câbles en plastique et du scotch sur les mains, puis ils m’ont scotché la bouche et les jambes. Ils m’ont porté dans ma salle de bain, […] dans ma baignoire". Quelques minutes après son agression et le vol dont elle a été la victime dans la nuit du 3 octobre 2016 à Paris, Kim Kardashian dévoile à une enquêtrice ce qu’elle a vécu dans sa chambre d’hôtel. Six pages manuscrites que le Journal du dimanche s’est procuré et qui permettent d’en savoir un peu plus sur le déroulement de cette nuit qui a fait parler la planète entière.





"J’ai entendu du bruit à la porte, comme des pas, et j’ai crié qui était là, personne n’a répondu", raconte l’Américaine. "J’ai vu par la porte coulissante deux personnes arriver, plus le monsieur de l’accueil qui était attaché. Les deux hommes étaient cagoulés, l’un avait un masque de ski et il avait une casquette et une veste avec 'Police' écrit dessus. Le deuxième individu avait les mêmes vêtements 'Police' mais ne portait pas de lunettes". Son téléphone portable lui est alors arraché et l’agresseur au masque de ski lui demande "avec un fort accent français" sa bague.