"J'y étais, juste derrière les tirs" : Julianna Margulies, l'héroïne de The Good Wife, témoin de l'attentat sur les Champs-Élysées

Au mauvais endroit, au mauvais moment. Si elle est bien sûr sortie indemne de l'attaque qui a coûté la vie à un policier sur les Champs-Élysées jeudi soir (deux autres fonctionnaires et une touriste allemande ont aussi été blessés), Julianna Margulies gardera un souvenir marqué de son passage à Paris pour le festival Séries Mania. "J'y étais, juste derrière les tirs, dans une voiture quand soudain tout a été bouclé et nous avons simplement attendu", a ainsi raconté à l'AFP l'héroïne de "The Good Wife"