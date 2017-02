"Je n'ai jamais été un admirateur de Daech" : l'attaché parlementaire soupçonné d’apologie du terrorisme répond aux accusations

Joint par LCI mercredi, Me Antoine Casubolo Ferro, avocat de l'attaché parlementaire, évoquait une "dénonciation calomnieuse, de la malveillance". "Nous allons porter plainte", assurait-il.





Yacine Chaouat serait-il victime d'une cabale? croit aussi. Il indique au Parisien que ses ennuis ont commencé en septembre 2016. Il parle d'une responsable d'association avec laquelle il ne voulait "plus travailler" qui aurait commencé à surveiller son compte Facebook. "Elle a sollicité la structure de déradicalisation dans laquelle travaille Farid Benyettou. Benyettou me connaît depuis les années 2000. A l'époque, il considérait que je n'étais pas un bon musulman. Mon seul tort ? Accepter la démocratie. Lui s’est proclamé émir et a tout fait pour envoyer des jeunes combattre en Irak, raison pour laquelle il a été condamné à six ans de prison pour terrorisme. Et c’est ce même homme qui voudrait me faire passer pour un admirateur de Daech ! Aujourd’hui je découvre les pièces du puzzle. Et j’ai hâte d’être entendu par la justice".