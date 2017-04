Jean Marais, sa tombe, et le "silence des médias" : résurrection d'une intox

L'auteur et fondateur du site, Mike Borowski, dénonce le silence des médias autour de ce fait divers qui a bien eu lieu. La tombe de Jean Marais à Vallauris (Alpes-Maritimes) a effectivement été pillée au début du mois de janvier... 2016. A l'époque, les malfaiteurs s'étaient emparé d’une sculpture représentant le masque du lion porté par l’acteur dans le film La belle et la bête. L’affaire ressemble à un vol. Le sculpteur du buste, interrogé à l’époque, estimait sa valeur à 4000 euros.



Contrairement à ce qu’affirme "La gauche m’a tuer", les médias ont bien parlé de ce larcin. Au niveau local, évidemment, dans les colonnes du quotidien Nice Matin et sur France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur mais aussi à l’échelle nationale. Le pillage a même fait l’objet d’une dépêche AFP et de plusieurs articles dans la presse nationale notamment dans La Croix ou Le Figaro. On est donc bien loin d'une affaire passée sous silence.