Vol de cocaïne au 36, quai des Orfèvres : condamné à dix ans de prison, Jonathan Guyot est "effondré"

Une fois l’audience levée, Jonathan Guyot est resté près d'une demi-heure à échanger avec sa femme, lui serrant la main comme pour y trouver du réconfort. Puis, après avoir enlacé l’une de ses proches venue le voir près du box, l’ex-brigadier des stups a quitté la salle, menotté, et encadré par les gendarmes. Il devait rejoint la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, où il est à l’isolement.





Selon les mots de Me Burman, avocat de l’ex-brigadier des stups, son client était "effondré". "Il s’interroge sur l’opportunité d’un appel. En même temps, il ne veut pas faire revivre à sa famille et à ses proches le cauchemar qu’ils vivent depuis le début de cette procédure et depuis quinze jours avec ce procès. Il va réfléchir avec moi, pendant le délai de dix jours qui nous est imparti. Nous prendrons notre décision certainement d’ici la fin de la semaine prochaine, mais en tout cas pas de façon précipitée", a conclu l’avocat.