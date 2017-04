Rugbyman retrouvé mort près d'un pylône à Ris-Orangis : les résultats de l'autopsie dévoilés, la piste d'une chute privilégiée

Des zones d'ombre persistent néanmoins autour de ce drame : pourquoi le jeune homme était-il dénudé au moment des faits ? Ses vêtements, ses chaussures et ses biens personnels ont été retrouvés à côté de lui. La veille, une soirée avait été organisée au club-house attenant au stade. Les joueurs de l’USRO, qui évoluent en Fédérale 3, avaient remporté un peu plus tôt le match face aux rugbymen de Plaisir (Yvelines) et y fêtaient leur victoire.





La jeune victime, décrite comme équilibrée et sans histoire, avait participé à la fête avant de disparaître au cours de la soirée. Ses amis pensaient qu'il était rentré chez lui, à Draveil, à quelques kilomètres de là. Les analyses toxicologiques, qui diront s'il était fortement alcoolisé ou sous l'emprise de la drogue, devraient être connues mercredi 5 avril.