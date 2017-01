JT WE - Avalanche dans les Pyrénées-Atlantiques : ce que l’on sait quelques heures après le drame

Une randonneuse a été tuée et un randonneur grièvement blessé, samedi en début d'après-midi, dans une avalanche survenue dans le secteur de Laruns. Le glissement s'est produit vers 13h à environ 1250 mètres d'altitude et hors domaine skiable. Une vingtaine de sauveteurs, entre sapeurs-pompiers et gendarmes du peloton de haute montagne, assistés de chiens, avaient été dépêchés sur les lieux une fois l'alerte donnée.