Kenzo, 21 mois, victime d'actes de torture et de barbarie

Une chambre d’hôtel à la périphérie de Lunel, des murs qui étouffent les cris d’un bébé devenu souffre-douleur… C’est dans un huis clos terrifiant que le petit Kenzo, 21 mois, a succombé aux sévices que lui aurait infligés son beau-père. Sous les yeux inertes de sa mère. Les deux suspects ont été déférés en vue de leur mise en examen, a indiqué jeudi soir le procureur adjoint de la République de Montpellier, Jacques-Philippe Redon. Le beau-père, âgé de 32 ans, devrait être poursuivi pour "meurtre par ascendant sur mineur de moins de 15 ans", "actes de torture et de barbarie". La mère, âgée de 20 ans, pour "complicité d’actes de torture et de barbarie", "non-assistance à personne en danger", "non-dénonciation de crime" et "violences habituelles".





Durant leur garde à vue, la jeune femme a accusé son compagnon d’avoir porté les coups mortels, lui a nié. Alors, en l’absence de mots, restent l’autopsie et les stigmates laissés sur un petit corps qui disent tout d’une violence poussée à son paroxysme. Kenzo avait des lésions à l’abdomen, des traces de morsures et des brûlures faites, pense le médecin légiste, avec un briquet. Le petit garçon est mort d’une "hémorragie interne" consécutive à des coups violents et répétés au thorax.