Kidnapping de Vicente : ce qu'il se passe une fois "l'alerte enlèvement" déclenchée

"Si vous localisez l’enfant, n’intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte-enlevement@gendarmerie.interieur.gouv.fr." Alerte enlèvement, ce dispositif d'alerte massive et immédiate, a été déclenché mercredi soir pour retrouver Vicente, un petit garçon de 5 ans enlevé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) par son père. C'est la vingtième fois en France que ce plan, toujours efficace jusqu'à présent, est déployé pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé.





Adopté en France en février 2006, il consiste à lancer en cas de rapt d'enfant mineur une alerte massive via une cinquantaine de canaux de diffusion (radio, télévision, sites internet, panneaux de gare et d'autoroutes, panneaux d'affichage urbain, réseaux de la SNCF ou de la RATP, 22.000 bornes de la Française des Jeux) pour mobiliser la population dans la recherche de l'enfant enlevé et de son ravisseur. Les particuliers peuvent relayer l'alerte via Facebook et des applications de smartphones.