Enlèvement du petit Vicente : ce que l'on sait de l'enquête

Au total, plus de 800 témoignages ont été recueillis par la police judiciaire, via le numéro d'appel 197 mais "les appels commencent à se tarir, la qualité des informations est moindre", a epliqué le procureur de Clermont-Ferrand, Eric Maillaud. Il estime toutefois qu'il ne s'agit pas d'un "échec" : "Cela n'a rien à voir avec ce que l'on pense de l'enfant et de la situation de danger dans laquelle il pourrait être", a-t-il précisé. Désormais, les services de police vont entamer une procédure d'enquête classique pour la suite des recherches.