Disparition de Maxime, 23 ans, à Paris : "Nous avons besoin d'aide"

Le jeune homme originaire de l’Ain était arrivé à Paris en octobre 2015, après avoir fait des études à Montpellier. "Il était ravi. Il avait trouvé un emploi et il avait de nombreux amis qui, comme lui, étaient montés sur la capitale pour travailler. Ils sortaient ensemble le week-end, et il n’était pas rare d’ailleurs que Maxime rentre seul", commente Sandrine.





Sa mère concède toutefois que depuis un certain temps, sa vision idyllique de la plus belle ville du monde avait un peu changé. "C’est vrai qu’il évoquait souvent le mauvais temps, la mauvaise humeur des gens dans le métro, et les vols de téléphone portable dont il a été victime à plusieurs reprises. Mais ça allait quand même, il n’y avait rien d’alarmant. Il avait peut-être un peu la nostalgie de la province, c’est tout".





Depuis sa disparition le soir du 17 décembre, aucun mouvement n’a été enregistré sur le compte bancaire de Maxime et aucun appel n’a été passé depuis son téléphone. "J’appelle toujours mes enfants le dimanche soir pour prendre des nouvelles, via Facetime. Ce dimanche 18 décembre, j’ai vu que mon message avait été distribué mais je n’ai pas eu de retour. Quand j’ai rappelé le mardi 20 décembre, j’étais directement sur messagerie", précise la mère de famille.





Le lendemain, elle recevra un appel des employeurs de Maxime lui signalant que ce dernier ne s’était pas présenté depuis le lundi. "J’ai tout de suite été au commissariat pour signaler sa disparition. J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose".